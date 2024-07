Alegar doença virou estratégia de chefes de facção para deixar a cadeia

O assunto da semana nos meios policiais (e no submundo) é a fuga de um dos maiores líderes de facção criminosa no Rio Grande do Sul, Tiago Benhur Flores, 39 anos, que sumiu do mapa dia 24, conforme revela o colega Lucas Abati. Condenado a 153 anos de prisão por diversos crimes (entre eles, a construção de um túnel para uma fuga em massa do Presídio Central de Porto Alegre), ele estava em casa desde 22 de julho, beneficiado por "prisão domiciliar humanitária" concedida pelo Judiciário.