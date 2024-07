Um crime que eviscera pecados da polícia, da política e da mídia

Poucas cenas são mais traumáticas do que crimes cometidos com transmissão ao vivo pela mídia. Assim foi no assassinato do então presidente norte-americano John Kennedy por um franco-atirador, em 1963. E assim aconteceu com o homicídio do deputado estadual Euclydes Kliemann (PSD), naquele mesmo ano, dentro de uma rádio em Santa Cruz do Sul, principal cidade do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul.