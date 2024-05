Os efeitos da catástrofe climática vivida no Rio Grande do Sul começam a aparecer, ainda que de forma sutil, nos números da safra gaúcha e, por consequência, da brasileira. No 8º levantamento divulgado ontem, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) trouxe um recorte inicial dos estragos causados na produção do Rio Grande do Sul. A estimativa para a colheita de grãos foi reduzida em cerca de 800 mil toneladas na comparação com o estudo anterior. Redução que reflete recuo de 460 mil toneladas na soja e de 200 mil no arroz.