A perspectiva de novo recorde na colheita de soja do Rio Grande do Sul ficou para trás. Essa é a única avaliação que pode ser feita agora diante dos eventos climáticos que vêm castigando o Rio Grande do Sul. O tamanho da perda, no entanto, é impossível de ser mensurado com exatidão. Os prejuízos são totais, com lavouras submersas, e parciais, com grãos apodrecidos e germinados, o que significa redução na produtividade. Há ainda o produto que estava em silos, atingidos pelas águas. A Associação dos Produtores de Soja do RS (Aprosoja-RS), que havia revisado o número da colheita, avalia que não seja mais possível chegar à marca.