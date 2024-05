A resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) que permite a prorrogação dos vencimentos de parcelas de crédito rural a produtores gaúchos de municípios com decreto de emergência ou calamidade pública deu o sinal verde à medida. Há instituições que estão sinalizando esse alongamento de prazo de forma automática — é o caso do Banrisul, que fez o anúncio na sexta-feira (17). Entidades do setor lembram que, no geral, é preciso encaminhar a solicitação para a instituição financeira. A Federação da Agricultura do Estado (Farsul) e a Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS) elaboraram modelos para agricultores fazerem o pedido.