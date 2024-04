A liberação pelo BNDES de R$ 1,4 bilhão para linhas do Plano Safra 2023/2024, anunciada nesta segunda-feira (8), vem para destravar contratações. Pelo menos por enquanto. A suspensão temporária de linhas, diante do elevado nível de comprometimento, tem sido uma prática adotada diante da escassez de recursos públicos, necessários à equalização. É claro que a possibilidade de poder voltar a encaminhar financiamentos é bem-vinda. Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva, considera positiva a notícia.