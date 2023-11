Mais do que expressar a contrariedade e a preocupação com a proposta de aumento da alíquota do ICMS, a Federação da Agricultura (Farsul) finaliza sua nota sobre o tema apresentando uma alternativa à majoração. Para a entidade, que representa o setor considerado o motor da economia gaúcha, a opção seria trabalhar para que fosse feita uma modificação no texto da reforma, alterando o critério para o cálculo do rateio da arrecadação. O modelo que está no projeto aprovado tem sido o argumento para o acréscimo na tarifa já adotado por outros 16 Estados e o Distrito Federal.