A realidade de mercado, com as cotações chegando a recordes nominais, contrasta, neste momento, com a situação verificada no campo pelos produtores de arroz. Com a janela preferencial de plantio encerrada há 15 dias, o avanço na semeadura segue abaixo da média sob o desafio da chuva sem — ou com muito pouca — trégua. Nesse cenário, há uma região onde a situação é especialmente delicada: a Central. Mais do que o tamanho do atraso — o último dado publicado pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) indicava que nem a metade da área estimada havia sido cultivada — é o que está por vir que preocupa.