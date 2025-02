Ajuste no projeto permite retomar obra de condomínio de R$ 30 milhões no Chácara das Pedras

Após acordo e modificação do projeto, foi retomada pela ABF Developments a obra do condomínio Monjardin Chácara das Pedras Lifestyle, em Porto Alegre, com direito a relançamento. A construção havia sido suspensa em junho do ano passado por liminar da Justiça. Uma ação civil pública provocada pela Associação de Moradores e Amigos do Bairro Chácara das Pedras apontou descumprimento do plano diretor da cidade, por quantidade de unidades e altura do empreendimento.