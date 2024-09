Após ter lojas inundadas, rede gaúcha de farmácias decide encerrar atividades

Com sede em Santa Cruz do Sul e lojas no Vale do Paranhana, a Rede Seis Farmácias está encerrando suas atividades. Segundo o Sindicato dos Empregados no Comércio de Taquara e Igrejinha, a empresa enfrentou dificuldades após as cheias de maio, inclusive com operações alagadas. A de Três Coroas, inaugurada pouco antes da enchente, nem chegou a ser reaberta. O estoque foi liquidado com descontos de até 50%, enquanto funcionários eram dispensados.