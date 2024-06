Cooperativas de SC enviam toneladas de doações ao RS, mas não dão conta dos pedidos 

Cooperativas de Santa Catarina já enviaram cinco toneladas de doações ao Rio Grande do Sul na última semana e devem encaminhar outras cinco nos próximos dias. Gerente de Marketing do Sicoob São Miguel, Diogo Wieczorek diz que os itens vão para Canoas, onde fica o centro de distribuição da campanha Coopera RS, promovida pelo Sistema Ocergs (Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul). Lá, eles são catalogados. Segundo a gerente de Marketing da Ocergs, Simone Zanatta, para recebê-los, quem precisa e representantes de abrigos têm que preencher um formulário online. São cerca de 80 doações por dia, mas há uma fila de mais de mil pedidos aguardando.