A leva de doações de pessoas físicas para atingidos pela enchente traz a dúvida sobre como essas movimentações financeiras podem repercutir do Imposto de Renda nos cruzamentos de dados feitos pela Receita Federal. Há casos de pessoas, por exemplo, que estão usando o próprio CPF como Pix para receber valores a serem usados em ações de solidariedade. Vice-presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Sul e contador, Celio Levandovski esclarece que a pessoa não deverá ter problemas com o Leão, mas recomenda que se guarde os comprovantes de uso do dinheiro para comprar os itens da doação.