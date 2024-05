Trabalhadores de mais 34 municípios do Rio Grande do Sul podem receber o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As liberações estão sendo feitas neste sábado (18) pela Caixa Econômica Federal (CEF). Destaque para Pelotas e Rio Grande, cidades do sul onde a cheia enchente chegou depois. Além disso, foram ampliados os locais de Caxias do Sul com acesso ao benefício.