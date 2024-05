Quem mora em cidades que estavam na lista de estado de calamidade pública e passaram para situação emergência também tem direito ao saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Isso é algo já definido na Caixa Econômica Federal (CEF). A dúvida surge porque a análise dos danos com a enchente levou à reclassificação de centenas de cidades no Rio Grande do Sul.