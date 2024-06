Reaberto em julho do ano passado, o Cine Victória, no Centro Histórico de Porto Alegre, fechou novamente. Administrado pela rede Cult Cinemas, com unidades em Alegrete, Ijuí e Santigado, o cinema na Avenida Borges de Medeiros estava com baixo movimento, mesmo antes da enchente. A sócia Cristiane de Souza Brandolt diz que o prejuízo chegou a R$ 300 mil, contando reforma e multa rescisória paga ao deixar o espaço. A parte do letreiro onde estava escrito "By Cult Cinemas" foi retirada. O imóvel ainda não tem novo interessado e a administração cogita alugar para eventos.