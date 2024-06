Centenas (ou milhares) de moedas estão empilhadas no balcão da confeitaria Copacabana, que ainda não conseguiu reabrir no Mercado Público de Porto Alegre. Ao lado, fica um secador de cabelo, que é ligado às vezes para evitar que enferrujem e que possam servir de troco para quando os clientes voltarem. As moedas ficaram semanas embaixo d'água, assim como os móveis, balcões de vidro e demais equipamentos.