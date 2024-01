Mais um cinema fechado na pandemia será reaberto no Rio Grande do Sul. Desta vez, será o de Santiago, na região central do Estado. Sem funcionar desde março de 2020, o Maxicine voltará nas próximas semanas como Cine Cult Santiago. O proprietário alugará a sala, que fica em um shopping, para as empresárias Cristiane Brandolt e Diulia Rauber Rorssato, que no ano passado reabriram o Cine Victória, no Centro Histórico de Porto Alegre.