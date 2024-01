Lojas que serão fechadas pelo Carrefour já estão com muitas prateleiras esvaziadas. A coluna tem recebido relatos de leitores que frequentam algumas das nove unidades que serão encerradas no final de janeiro ou início de fevereiro em Porto Alegre e no Interior. Na Capital, foi conferir a mais emblemática, que é o BIG da Sertório, hipermercado conhecido assim, mas que já havia sido transformado em Carrefour após a aquisição pelo grupo francês.