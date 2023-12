Já são nove lojas do Rio Grande do Sul confirmadas na leva de fechamentos que o Carrefour fará em janeiro. Operações terão atividades encerradas também em outros Estados. Além das unidades do BIG e do Nacional em Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Rio Grande, Esteio, São Leopoldo, Ijuí, Imbé e Xangri-lá, já noticiadas pela coluna, também deixará de funcionar um dos dois supermercados da rede em Guaíba.