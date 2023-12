Após a surpresa com a decisão do Carrefour de fechar o hipermercado que ainda é conhecido como "BIG da Sertório", aberto em 1990, a especulação agora é sobre o que será feito da estrutura na zona norte de Porto Alegre. Isso porque ela faz parte de um complexo, que tem o clube de compras Sam's Club e a sede administrativa, que serão mantidos no local. Ou seja, ficaria um prédio gigante vazio, o que parece não ter sentido. As lojas pequenas instaladas na área não tinham sido, até ontem, informadas se poderiam seguir no espaço.