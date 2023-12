Aberto em 1990, o tradicional hipermercado BIG, da Avenida Sertório, em Porto Alegre, será fechado. As atividades serão encerradas até o final de janeiro de 2024. Entre as que foram transformadas em Carrefour, a unidade está na leva de lojas compradas pelo grupo francês em 2021, em uma negociação de R$ 7,5 bilhões para aquisição do Grupo Big.