Além da loja da Avenida Sertório, em Porto Alegre, o grupo Carrefour está fechando mais hipermercados no Rio Grande do Sul e também fora do Estado. Entre as unidades gaúchas, a coluna já teve a confirmação de pelo menos mais cinco unidades: em Santa Cruz do Sul, Rio Grande, Esteio, São Leopoldo e Ijuí. A decisão surpreende funcionários, clientes e o setor do varejo de alimentos, ainda que este venha identificando a concorrência cada vez mais acirrada para o tamanho do mercado consumidor.