Rede de supermercados de Ijuí, o Grupo Kuchak pretende contratar boa parte dos funcionários que serão demitidos com o fechamento do Nacional pelo Carrefour. Por enquanto, são 40 vagas disponíveis. São postos de trabalho abertos pela rotatividade normal e também pela expansão. Já com três lojas, incluindo um atacarejo, a empresa gaúcha está para abrir um novo centro de distribuição na cidade nos próximos meses.