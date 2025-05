Roubo de Ozempic: farmácias reduzem estoque das canetas emagrecedores por medo de assalto

Assaltos para roubar Ozempic tem feito farmácias revisarem a logística do medicamento.

Das páginas policiais, o roubo de Ozempic chega aos balanços financeiros das redes de farmácias. Foi impactante o dado da RD Saúde, grupo das redes Raia e Drogasil, que precisou separar R$ 12,4 milhões para cobrir prejuízos com furtos e roubos em lojas, reduzindo sua margem de lucro. Na conferência com investidores, o presidente da gigante farmacêutica, Renato Raduan, apontou principalmente a busca dos criminosos pelo Ozempic, medicamento caro e na moda para emagrecer. A saída tem sido reduzir estoque no ponto de venda.