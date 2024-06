Clientes da Corsan Aegea que tiveram problemas de abastecimento durante a enchente estão recebendo contas de água de maio que cobram pela média do consumo de meses normais, considerando os seis anteriores. Ou seja, estão pagando mais do que consumiram. Isso ocorreu inclusive em locais que não tiveram impedimento de acesso para leitura dos hidrômetros, o que sinalizaria o real consumo no período.