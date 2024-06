O preço da carne de gado vai subir, alertou à coluna o coordenador do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (Nespro), da UFRGS, Júlio Barcellos. O aumento será, no mínimo, de 5% a 6% e chegará ao consumidor a partir do dia 15. Parece pouco, mas é mais do que a inflação de um ano inteiro.