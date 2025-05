Yuri Alberto se torna o maior artilheiro do Corinthians no século 21; veja ranking

Além da grande atuação na vitória por 4 a 2 sobre Internacional, Yuri Alberto teve outro motivo para comemorar. O centroavante se tornou o maior artilheiro do Corinthians no século 21. O jogador foi autor de três gols na vitória sobre a equipe gaúcha na Neo Química Arena.

Aos 24 anos, Yuri Alberto chegou aos 68 gols em 178 jogos disputados com a camisa do Corinthians. O atacante tem uma média é de 0,38 gols por partida, ou um gol a cada 2,6 partidas.

"Desde 2022 sem marcar um 'hat-trick' (três gols na mesma partida), eu gosto muito disso. É uma marca muito importante. Atingir marcas com essa idade é uma coisa que, para mim, é Deus me honrando demais, Deus me usando. Agradecer a torcida e agradecer a entrega do time hoje. A gente merece demais. Essa vitória vai ser muito importante para o restante do campeonato", disse o jogador de 24 anos na saída do gramado, ao Prime Video.