Além de turistas, abordagem para vender multipropriedades indigna comerciantes da Serra

Abordagens de turistas estão ocorrendo inclusive no entorno da catedral, símbolo do turismo de Canela.

"Crescemos por décadas com a imagem de cidades acolhedoras e agora tratamos os turistas assim? Eles não virão mais, ficam bravos com razão.", disse um comerciante. Outra lojista ampliou o debate: "É mais um ponto que precisamos refletir. Estamos fugindo da nossa essência, não só nessa abordagem para venda de multipropriedade, mas no que estamos transformando a visita do turista." E um terceiro: "Isso é feito por especuladores imobiliários que não se preocupam com o que será da região no longo prazo, se o turista virá, se os negócios vão continuar existindo."