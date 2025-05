O que o porto-alegrense mais quer de um chefe no trabalho

Falta um diagnóstico profundo para lidar com a escassez de mão de obra. Acomodação no Bolsa Família, salários baixos, liberdade do emprego informal, jovens com saída tardia de casa são pontos a se refletir. Recentemente, o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) fez uma pesquisa para tentar entender um pouco mais da situação, considerando que o varejo é um dos que mais está com dificuldades para preencher vagas de emprego.