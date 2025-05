Competição reúne apaixonados por carrinhos de lomba em Caxias do Sul; veja fotos

O evento começou por volta de 11h e segue durante a tarde, na Rua Andrade Neves, entre as ruas Sinimbu e Pinheiro Machado

De madeira. Sofisticados. Com três ou quatro rodas. Os modelos são variados, mas o que é unânime é a diversão entre os participantes da Descida da Andrade, competição de carrinhos de lomba que ocorre neste domingo (4), em Caxias do Sul.

O evento começou por volta de 11h e segue durante a tarde, na Rua Andrade Neves, entre as ruas Sinimbu e Pinheiro Machado. São cerca de cem inscritos em cinco categorias: três de velocidade (divididas em infantil, até 18 anos e adulto) , uma de nostalgia e outra de criatividade. Cada competidor pode descer duas vezes, sendo que o melhor tempo é o que é validado.

Guilherme Montanari, um dos organizadores da atividade, enfatiza que o foco do evento está muito mais na ocupação da rua do que exatamente na competição:

— A ideia é que as pessoas venham para a rua, aproveitem o sol, que façam a intervenção urbana. Queremos trazer uma atividade familiar, que desperte um pouquinho do sentimento de criança — destaca.

Ao final do trajeto, uma fila com sacos foi posicionada para garantir que os competidores terminassem a prova com segurança. O Corpo de Bombeiros e a Fiscalização de Trânsito dão apoio à atividade.