O presidente chinês, Xi Jinping, visitará a Rússia de 7 a 10 de maio, anunciou o Kremlin neste domingo (4), e participará ao lado de seu contraparte russo, Vladimir Putin, das comemorações do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

As datas da visita de Xi coincidem com as de uma trégua de três dias (8 a 10 de maio) na guerra ucraniana proposta por Putin.