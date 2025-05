Rede gaúcha abre supermercado no lugar de um Nacional fechado no Vale do Sinos

Será inaugurado no dia oito de maio o supermercado instalado pela rede Kern no prédio de Novo Hamburgo onde ficava um Nacional, vendido pelo Carrefour no processo de extinguir a marca. A loja está localizada na Rua Leão XXIII, 30, bairro Hamburgo Velho. Quem avisou a coluna foi o diretor Marcos Kern.

Venda do Nacional

Dos 47 supermercados Nacional que o Carrefour tenta vender desde o ano passado para levantar R$ 400 milhões, 39 ficam no Rio Grande do Sul e empregam 2.365 funcionários. O grupo manterá as operações Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, com lojas grandes. Unidades menores que restarem terão a marca Carrefour Bairro.