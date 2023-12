Desempenho da indústria automobilística brasileira, no balanço da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). São dados de vendas, exportações e fabricação. Preços têm caído, em parte, pela entrada maior de carros chineses no mercado brasileiro. Veja um dos efeitos, em notícia antecipada pela coluna: IPVA 2024 cairá no RS após dois anos de alta forte