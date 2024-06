Depois de reencontrar rendimento satisfatório com o plano B diante do Corinthians, Coudet tem de levar os dois W (Wanderson e Wesley) como ponteiros para o Gre-Nal. Se ele só tem um centroavante, a lógica indica trabalhar para Alario. Com Alan Patrick atrás do trio, e não Hyoran, a tendência é segurar mais a bola dentro desse pragmático 4-3-3.