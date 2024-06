Depois de pintar o Jaconi e o Heriberto Hülse de vermelho, a torcida colorada deixou rubra a noite de quarta-feira (19) em Florianópolis ao realizar a maior Ruas de Fogo promovida fora do Rio Grande do Sul. No gramado no Orlando Scarpelli, a partida não foi tão mágica, mas brilhou o suficiente para a vitória do Inter por 1 a 0 sobre o Corinthians, pela 10ª rodada do Brasileirão.