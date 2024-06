A vitória do Inter sobre o Corinthians por 1 a 0, nesta quarta-feira (19), foi motivo de festa para os jogadores, comissão técnica, e claro, a torcida colorada. Muito dessa euforia se deu pelo fato do time vir de uma derrota para o Vitória, lanterna do Brasileirão, na rodada passada. Além disso, a partida se tratava de um clássico nacional.