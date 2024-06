O Inter voltou a vencer no Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (19), o Colorado superou o Corinthians, por 1 a 0, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Com o resultado, o Colorado chegou aos 14 pontos e ocupa a nona posição. No próximo sábado (22), o adversário será o Grêmio, no Couto Pereira, em Curitiba.