O foco do Inter agora está totalmente voltado para o Gre-Nal do próximo sábado (22), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Depois de vencer o Corinthians por 1 a 0, e com desfalques, o técnico Eduardo Coudet começa a montar a estratégia para o clássico e a escalação pode ter até seis mudanças, especialmente em função do retorno de jogadores importantes.