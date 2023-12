No fim de semana, finalmente assisti ao filme Oppenheimer. Eu já havia escrito aqui, neste espaço, que não queria assisti-lo porque ignorava as mulheres que trabalharam no Projeto Manhattan, mas não consigo resistir a ao menos dar uma espiada em qualquer coisa que envolva cientistas. Vou contar aqui por que gostei, e muito, do filme – tenho discutido isso com meus alunos no laboratório.