Os limites da razão

Escrevo no dia 5/11. O segundo turno das eleições já finalizou no Brasil. Mais de 1 milhão de americanos já devem ter votado para presidente; hoje é o último dia. Dezenas de milhões de dólares gastos em campanhas, que não conseguiram alterar significativamente as intenções de voto do início ao fim. A firme adesão a um conjunto de ideias, que não muda frente a fatos ou evidência, já não surpreende os cientistas e estudiosos da razão. Como, perguntamos, podem as pessoas se apegar a ideias amplamente desmentidas? Por que somos frequentemente incapazes de raciocinar de forma lógica?