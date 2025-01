Muitos me perguntam sobre os cortes e congelamentos de Trump nos programas governamentais de ciência e saúde nos EUA, já na primeira semana. Não é ao acaso que os alvos estratégicos do revanchismo trumpista neste segundo mandato incluem a ciência. Enquanto que, no Brasil, a ciência nunca chegou a ser algo que permeasse o imaginário da maioria da população, nos EUA ela faz parte do dia a dia. Tecnologias e medicamentos de vanguarda consumidos no mundo inteiro sempre foram, via de regra, produtos americanos.