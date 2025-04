Stephen Curry brilha, Thunder fecha série e Cavs atropelam o Heat na rodada da NBA

Curry (D) foi dominante mais uma vez. DAVID DOW / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

A noite de sábado (27) na NBA foi marcada por atuações memoráveis e decisões importantes na corrida pelo título.

Stephen Curry mostrou mais uma vez porque é considerado um dos maiores da história da liga. Sem a companhia do lesionado Jimmy Butler, o astro do Golden State Warriors chamou a responsabilidade e liderou o time a uma vitória por 104 a 93 sobre o Houston Rockets, abrindo 2 a 1 na série.

Mesmo jogando em casa, os Warriors entraram em quadra como azarões e sofreram nos três primeiros quartos, ficando atrás no placar.

Foi no momento decisivo que Curry brilhou. Ele anotou 36 pontos, além de contribuir com sete rebotes e nove assistências, conduzindo a virada e o triunfo da franquia de São Francisco. Buddy Hield, com 17 pontos, foi o segundo maior pontuador da partida.

Após a vitória, o técnico Steve Kerr não economizou nos elogios ao camisa 30.

— Ele é Stephen Curry. Um dos maiores jogadores do nosso tempo. Aos 37 anos em tom de brincadeira, é um dos atletas mais bem condicionados que já vi. Jogou 41 minutos contra uma defesa intensa, teve um começo lento, mas encontrou seu ritmo como já vimos tantas vezes — declarou o treinador, ressaltando a inteligência e o controle do astro em quadra.

O quarto jogo da série entre Warriors e Rockets acontece na segunda-feira (28), às 23h, novamente no Chase Center. Uma nova vitória pode deixar Golden State muito próximo da vaga na próxima fase.

OKC varre Grizzlies

Shai Gilgeous-Alexander liderou varrida do OKC. JOE MURPHY / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Quem já garantiu passagem adiantada ao segundo round dos playoffs foi o Oklahoma City Thunder.

Melhor time da temporada regular, a jovem equipe comandada por Mark Daigneault varreu o Memphis Grizzlies ao vencer por 117 a 115, fechando a série em 4 a 0.

O canadense Shai Gilgeous-Alexander foi o grande nome da partida, anotando 38 pontos em uma atuação dominante.

Apesar da classificação tranquila, o ala Jalen Williams reconheceu que a pausa até o próximo confronto exige atenção.

— Pode funcionar nos dois sentidos. Pode adicionar um pouco de ferrugem, ou pode adicionar frescor. Encontrar o equilíbrio vai ser importante —destacou o jogador.

Nuggets empata a série

Jokic (D) tenta levar os Nuggets à próxima fase dos playoffs. JUAN OCAMPO / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Ainda no sábado, o Denver Nuggets reagiu diante do Los Angeles Clippers e empatou a série em 2 a 2, vencendo por 101 a 99.

Nikola Jokic foi decisivo, com 36 pontos, e Aaron Gordon protagonizou uma enterrada no estouro do relógio, que inflamou a torcida e deixou o time embalado para o próximo duelo.

Cavs abre 3 a 0

Jarrett Allen foi o cestinha do Cavaliers, com 22 pontos. Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Cleveland Cavaliers não tomou conhecimento do desfalcado Miami Heat e abriu 3 a 0 na série com uma vitória imponente por 124 a 87.

Mesmo em noite difícil para o time da Flórida, Bam Adebayo ainda brilhou individualmente, sendo o maior pontuador do jogo com 22 pontos, ao lado do pivô Jarrett Allen, que marcou os mesmos 22 e terminou com 10 rebotes.

Resultados de sábado (26)