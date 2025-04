Luana Silva é vice-campeã em Bells Beach e alcança o melhor resultado da carreira na WSL

— É um sonho que se torna realidade— celebrou Luana, que durante o evento chegou a brincar dizendo que "mataria o pai do coração" com suas atuações emocionantes em Bells Beach.

Caminho até a final

— Estou muito orgulhosa do meu desempenho. Estou feliz por ter superado alguns bloqueios mentais, obstáculos que eu não conseguia superar no começo. É uma grande conquista para mim. É um passo na direção certa para passar do corte de meio do ano (ficar entre as 10 primeiras), porque nos últimos dois anos, não consegui passar disso —completou Luana, que em 2024 foi campeã mundial júnior.