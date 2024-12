Como nos velhos tempos

Super-ricos são a nova aristocracia, que também se entende acima de qualquer regra de governo — e agora eles são o governo . Como a antiga aristocracia, baseada no direito divino de mandar, os muito ricos sempre acharam o governo uma chatice. Por que preciso pagar imposto? Por que preciso pagar plano de saúde a empregados? Como os aristocratas, os super-ricos acham sem sentido garantir saúde e educação para pessoas que não são como eles — a não ser que ganhem algum dinheiro com isso.

Kennedy ainda não se comprometeu totalmente como antivax. Declarou apenas que vacinas devem ser opcionais. Mas elas já o são nos EUA. Uma dose de vacina para covid custa entre US$ 100 e US$ 200 hoje. Alguns planos de saúde já deixaram de cobrir vacinação logo após o resultado eleitoral. Mas, se alguém pagasse bem, voltaria a recomendação de vacinas, pode ter certeza.

Os americanos ingenuamente acham que nada irá mudar muito. Trump, por lei, não poderia se eleger novamente. Esquecem que os republicanos dominam agora não apenas o Executivo, mas o Legislativo e o Judiciário — a Suprema Corte. Leis irão mudar — e essa pode, sim, ser uma delas. Falam que Musk é cientista, não vai desistir do Tesla em favor de petróleo. Mas Musk está mais interessado nos contratos da Nasa — ali está o big money. Como no filme que dizia que o maior truque do Diabo foi fazer acreditar que ele não existia, o maior truque dessa turma é fazer acreditar que eles se importam com você.