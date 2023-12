Algumas coisas a gente enxerga melhor com a distância. Filmes, livros e documentários sobre a Segunda Guerra, por exemplo, mostram aspectos que certamente na época não eram reconhecidos claramente. Foi um momento de traumas profundos, pessoais ou mesmo nacionais. As decisões e posturas de líderes políticos, muitos deles pensadores importantes do seu tempo, basearam-se em convicções filosóficas e culturais diametralmente opostas, afetaram decisivamente os destinos de nações inteiras, gerando pela primeira vez políticas mundiais.