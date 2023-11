Abrigada do calor infernal que atinge o Rio de Janeiro, ocorreu na quinta-feira (16/11) uma sessão conjunta das Sociedades Brasileiras de Oncologia e de Imunologia. O título da mesa: Imunoterapia Made in Brazil. Os oncologistas brasileiros acompanham principalmente dois congressos internacionais anualmente, na Europa e nos EUA – da Esmo e da Asco. Os congressos nacionais de oncologia buscam informar e trazer os últimos acontecimentos para aqueles que não podem frequentar os internacionais. Mas a sessão conjunta das duas sociedades foi provavelmente o único conteúdo que podemos integralmente garantir que não foi apresentado no Exterior – porque é nosso.