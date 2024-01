Felix Catton (Jacob Elordi), personagem do filme Saltburn (Amazon Prime), é a própria encarnação daquilo que os italianos chamam de sprezzatura. O termo, intraduzível, foi criado pelo humanista Baldassare Castiglione no século 16 para designar um certo “je ne sais quoi” que acompanha os mais afortunados entre os bem nascidos: aquele tipo de elegância sem esforço que faz qualquer lenço atirado sobre os ombros parecer uma obra-prima de charme e estilo. Inteligente, espirituoso e nonchalant, o nobre raiz, segundo a cartilha de Castiglione, deveria ser capaz de executar qualquer tarefa (escolher a gravata, montar a cavalo, escrever um poema, comandar um exército…) com a naturalidade de quem já nasceu sabendo – a tal sprezzatura.