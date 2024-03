O clima não está bom. O torcedor, de um modo geral, mostra incomodação com o rendimento do time e, principalmente, com os dirigentes do Grêmio. O fim de semana, no entanto, tem um compromisso importante dentro do campo, pelas quartas de final do Gauchão, e esse contexto merece toda atenção do clube. E parece que isso foi muito bem entendido internamente.