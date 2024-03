A investida do Grêmio por Pedro Henrique, neste momento, não será bem sucedida. Segundo fontes consultadas por GZH junto ao Athletico-PR, as propostas feitas pelo Tricolor não serão aceitas. A oferta de compra feita pela direção gremista ficou em torno de R$ 4,3 milhões, mas os paranaenses exigiram cerca de R$ 8 milhões e as conversas não avançaram.