Mano Menezes está tonto diante dos problemas do Grêmio

Mano Menezes durante a partida do Grêmio contra o Sportivo Luqueño, na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

Minimizem, por favor, as falas do técnico Mano Menezes. A coletiva pós-jogo contra o Sportivo Luqueño mostrou um treinador entendendo as situação em que vive, mas atônito diante das tantas dificuldades do Grêmio. Um treinador, claramente, surpreso com os tantos problemas do clube, muito além do que ele poderia imaginar.

Mano Menezes abriu a defesa para alguns jogadores do grupo, em especial para atletas que não tem mais nenhum ambiente por aqui, como Jemerson, Pavon e Nathan Pescador. Além disso, não soube justificar as suas próprias escolhas e as diferenças entre um jogo e outro. As falas de Mano têm sido contraditórias, e ele tem os seus motivos para isso.

Leia Mais Mano acredita em evolução do Grêmio após parada para o Mundial de Clubes

O fato é que o nosso treinador não sabia o tamanho dos problemas do Tricolor atualmente. Um clube que se desfez dos processos e que não soube se qualificar adequadamente. Mais do que isso, o Grêmio ampliou o custo da sua folha de pagamento a ponto de ser uma das equipes que mais gasta no país, mesmo com a qualidade que estamos vendo.

A hora é de ter paciência com Mano Menezes. Ele e Felipão são os homens que podem salvar o Grêmio de um buraco definitivo na sua história. Um clube que sempre se orgulhou da sua organização, luta, atualmente, para recuperar um mínimo protagonismo perdido pela suas próprias escolhas.

Leia Mais Grêmio pode mudar até 10 jogadores para enfrentar o Juventude pelo Brasileirão